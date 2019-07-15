Опубликовано видео столкновения теплохода с набережной в Петербурге

В соцсетях распространили видеозапись, на которой зафиксировано, как речной теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную в Петербурге.

Момент столкновения опубликован в телеграм-канале 112. На записи видно, как судно, не сбавляя хода, добралось до набережной и ударилось об нее.

Напомним, судно после столкновения продолжило движение.