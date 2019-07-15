Завершился конкурс фотографий о природных красотах России

Во «ВКонтакте» завершился конкурс на лучшую фото #РоссияБольшеЧемТыДумаешь, проект разрабатывался для привлечения внимания молодых людей к природным красотам страны и популяризации внутреннего туризма.

Трех победителей выбрали с помощью открытого голосования, передает Life.ru. Больше всего голосов было отдано за озеро Дарашколь на Алтае (Тимофей Ракшин), Кондуки (Маргарита Бельская) и Кузнецкий Алатау (Анастасия Мелицкова). Их работы можно увидеть на фасадах зданий по адресам: улица Красная Пресня, д. 6/2, с. 1; Смоленский бульвар, д. 22/14; Зубовский бульвар, д. 31-33.

В конкурсном отборе было представлено более 6 тыс. фотографий. От участников требовалось опубликовать авторский снимок с красотами России на своей странице в социальной сети, добавить небольшой рассказ о локации и поставить хештег #РоссияБольшеЧемТыДумаешь.

Помимо победителей экспертное жюри отобрало 20 лучших фотографий, которые будут представлены на августовских фотовыставках в парках «Красная Пресня» и «Лианозовский». Кстати, каждая из работ дополнена QR-кодом, перейдя по которому, зритель сможет ознакомиться с интересной информацией о локации, где была сделана фотография.

Инициаторы проекта – сообщество «Betraveler | Добро пожаловать на Землю» и ГАУК «Мосгортур» при поддержке Департамента культуры города Москвы.