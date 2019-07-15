Две девушки в Архангельске арестованы по подозрению в убийстве сверстницы

Две 16-летние девушки в Архангельске задержаны по подозрению в убийстве 17-летней сверстницы, об этом сообщило следственное управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Тело жертвы было найдено 30 июня у железнодорожных путей по улице Партизанской в Архангельске, уточняется на сайте ведомства. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и задержаны две 16-летние девушки, подозреваемые в преступлении.

«По версии следствия, 29 июня 2019 года днем между девушками произошел конфликт, в процессе которого одна из подозреваемых нанесла потерпевшей не менее двух ударов стеклянной бутылкой по голове и осколками стекла по лицу, после чего душила пострадавшую. Вторая подозреваемая участвовала в совершении преступления, удерживая жертву и передавая подруге предметы для нанесения ударов и причинения смерти», – говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых, в ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах инцидента. Подозреваемые объяснили свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их словам, «вела себя заносчиво».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела», – добавляет СК.

Расследованием дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.