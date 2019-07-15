Две девушки в Архангельске арестованы по подозрению в убийстве сверстницы

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15 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

ВКУ занят подрывной работой против России по всем направлениямФото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

Так выглядел этот уникальный аппарат до установки на ракету-носительФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Запущенная в субботу российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» шла к своему запуску больше тридцати лет. По многим параметрам этот аппарат либо первый, либо вообще уникальный. В случае успешного выведения в заданную точку телескоп подарит исследователям такие возможности исследования Вселенной, о которых ученые еще недавно могли только мечтать. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...
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Нет у революции конца

Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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            Две девушки в Архангельске арестованы по подозрению в убийстве сверстницы

            15 июля 2019, 14:54

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Две 16-летние девушки в Архангельске задержаны по подозрению в убийстве 17-летней сверстницы, об этом сообщило следственное управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

            Тело жертвы было найдено 30 июня у железнодорожных путей по улице Партизанской в Архангельске, уточняется на сайте ведомства. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и задержаны две 16-летние девушки, подозреваемые в преступлении.

            «По версии следствия, 29 июня 2019 года днем между девушками произошел конфликт, в процессе которого одна из подозреваемых нанесла потерпевшей не менее двух ударов стеклянной бутылкой по голове и осколками стекла по лицу, после чего душила пострадавшую. Вторая подозреваемая участвовала в совершении преступления, удерживая жертву и передавая подруге предметы для нанесения ударов и причинения смерти», – говорится в сообщении.

            Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых, в ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах инцидента. Подозреваемые объяснили свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их словам, «вела себя заносчиво».

            «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела», – добавляет СК.

            Расследованием дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.


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