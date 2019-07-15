У россиян может появиться новый выходной

Министерство труда предложило ввести новый выходной день, который россияне смогут потратить на диспансеризацию.

Предложение Минтруда предусматривает принятие законопроекта, закрепляющего право на выходной день для прохождения медосмотра. Претендовать на выходной смогут граждане от 40 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В мае сообщалось, что министерство обсуждает этот вопрос с заинтересованными ведомствами и социальными партнерами.

5 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации граждан России. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, в этом году на осмотры придут 62 млн человек, что почти в три раза больше прошлогоднего показателя (21 млн человек).

Ранее социологический опрос показал, что диспансеризацию в 2019 году прошли 19%.