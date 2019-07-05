Медведев распорядился о проведении всероссийской диспансеризации

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации граждан России.

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», – говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Контроль за проведением мероприятия возложен на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды, а также на Росздравнадзор.

Ранее социологический опрос показал, что диспансеризацию в 2019 году прошли 19%.