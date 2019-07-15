В Совфеде посоветовали Европе прекратить конфликт в Донбассе «одним звонком»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Евросоюзу удобнее вводить санкции против России, чем прекратить войну в Донбассе одним звонком в Киев.

Косачев в своем Facebook прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая призвала Россию найти «эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729», так как в Евросоюзе сожалеют о решении России приостановить выполнение своих обязательств по данному соглашению.

«Даже не знаю, нужно ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают... Точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе: удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния», – написал Косачев.

Напомним, в прошлый четверг президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры и обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, а также «совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».