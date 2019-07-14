Эксперт объяснил малочисленность несогласованной акции оппозиции в Москве

«Когда кандидат использует подписи «мертвых душ», то понятно, что никаких десятков тысяч людей митинговать за него не выйдут», – так директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин прокомментировал разочарование организаторов малой численностью и отсутствием задержаний во время несогласованной акции оппозиции.

«Конечно, ни о каком большом количестве человек на митинге речи не идет. Полиция действует очень корректно, учитывая, что митинг несогласованный. Они понимают, что сюда пришли подневольные люди, работники штабов, согнанные на митинг оппозиционными кандидатами. То есть люди, которые выходят на улицу, чтобы получить деньги, а не исходя из каких-то оппозиционных идеалов», – говорит директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Когда кандидат использует подписи «мертвых душ», то понятно, что никаких десятков тысяч людей митинговать за него не выйдут», – добавляет он.

В воскресение в Новопушкинском сквере в Москве прошла несогласованная акция оппозиции. Участники митинга протестовали против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее у этих кандидатов было обнаружено значительное число недействительных подписей избирателей. По оценке журналистов, в сквере собралось лишь несколько сот человек.

Появились фото несанкционированной акции оппозиции у мэрии Москвы.

Пришло несколько сотен человек. Организаторы разочарованы численностью и отсутствием задержаний pic.twitter.com/DqzoDvDRVZ — Взгляд (@vzglyad) July 14, 2019

«Что касается самих кандидатов в депутаты, то никакого решения об их не регистрации еще не было. Им только выслали уведомления о проблемах в подписных листах. Поэтому они выходят и выступают на улице без каких-либо оснований. Очень плохо, что все это происходит вне рамок закона», – считает Данилин.

Вместо того, чтобы выходить на улицу, они могли бы пойти в суд. «Однако никто в суд не идет, они устраивают акцию и делают все, чтобы нарваться на задержание и устроить хайп. Им не нужно решение закона, им нужно, чтобы было так, как им хочется. А им хочется пиара, паблисити и хайпа, чтобы были приняты незаконные решения в их пользу. Как говорится, настоящая демократия – это диктатура демократа, так и у нас, либерализм – это диктатура либералов. Если что-то не по их, значит, это уже не демократия и не либерализм», – заключает Павел Данилин.

Часть участников после несогласованной акции по призыву организаторов собралась возле здания мэрии Москвы. Отмечается, что полиция не производила задержаний.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло в своем Twitter прокомментировал численность несогласованного митинга. «Ок, возьмем среднее число – 500 человек. Сколько всего подписантов у десятка оппозиционных кандидатов? Около 40 тыс. человек. Ой, а где же они? Ребятки, вы бы на кладбище пошли со своим митингом. Там больше ваших сторонников, чем в этом бренном мире», – отметил он.

Ранее Ремесло сообщал, что в подписных листах оппозиционеров Любови Соболь и Дмитрия Гудкова обнаружились данные 50 умерших москвичей. По его словам, из-за фальсификаций, допущенных оппозиционерами, сборщикам подписей грозит уголовная ответственность.