Эксперт объяснил малочисленность несогласованной акции оппозиции в Москве

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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

Фото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Когда у России появится новый авианосец

Представленные на выставках модели авианосцев не учитывают реальные возможности наших корабеловФото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге на Международном военно-морском салоне показали макет нового российского авианосца «Ламантин». Это далеко не первый проект авианосца, который появился в России в последние годы. Однако вопрос, когда страна перейдет от создания макетов к строительству настоящих боевых кораблей, пока остается открытым. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем Средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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            Эксперт объяснил малочисленность несогласованной акции оппозиции в Москве

            14 июля 2019, 18:10

            Текст: Ольга Самофалова

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            «Когда кандидат использует подписи «мертвых душ», то понятно, что никаких десятков тысяч людей митинговать за него не выйдут», – так директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин прокомментировал разочарование организаторов малой численностью и отсутствием задержаний во время несогласованной акции оппозиции.

            «Конечно, ни о каком большом количестве человек на митинге речи не идет. Полиция действует очень корректно, учитывая, что митинг несогласованный. Они понимают, что сюда пришли подневольные люди, работники штабов, согнанные на митинг оппозиционными кандидатами. То есть люди, которые выходят на улицу, чтобы получить деньги, а не исходя из каких-то оппозиционных идеалов», – говорит директор Центра политического анализа Павел Данилин.

            «Когда кандидат использует подписи «мертвых душ», то понятно, что никаких десятков тысяч людей митинговать за него не выйдут», – добавляет он.

            В воскресение в Новопушкинском сквере в Москве прошла несогласованная акция оппозиции. Участники митинга протестовали против недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ранее у этих кандидатов было обнаружено значительное число недействительных подписей избирателей. По оценке журналистов, в сквере собралось лишь несколько сот человек.

            «Что касается самих кандидатов в депутаты, то никакого решения об их не регистрации еще не было. Им только выслали уведомления о проблемах в подписных листах. Поэтому они выходят и выступают на улице без каких-либо оснований. Очень плохо, что все это происходит вне рамок закона», – считает Данилин.

            Вместо того, чтобы выходить на улицу, они могли бы пойти в суд. «Однако никто в суд не идет, они устраивают акцию и делают все, чтобы нарваться на задержание и устроить хайп. Им не нужно решение закона, им нужно, чтобы было так, как им хочется. А им хочется пиара, паблисити и хайпа, чтобы были приняты незаконные решения в их пользу. Как говорится, настоящая демократия – это диктатура демократа, так и у нас, либерализм – это диктатура либералов. Если что-то не по их, значит, это уже не демократия и не либерализм», – заключает Павел Данилин.

            Часть участников после несогласованной акции по призыву организаторов собралась возле здания мэрии Москвы. Отмечается, что полиция не производила задержаний.

            Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло в своем Twitter прокомментировал численность несогласованного митинга. «Ок, возьмем среднее число – 500 человек. Сколько всего подписантов у десятка оппозиционных кандидатов? Около 40 тыс. человек. Ой, а где же они? Ребятки, вы бы на кладбище пошли со своим митингом. Там больше ваших сторонников, чем в этом бренном мире», – отметил он.

            Ранее Ремесло сообщал, что в подписных листах оппозиционеров Любови Соболь и Дмитрия Гудкова обнаружились данные 50 умерших москвичей. По его словам, из-за фальсификаций, допущенных оппозиционерами, сборщикам подписей грозит уголовная ответственность.


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