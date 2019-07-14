Партия Саакашвили заявила о блокировке счетов Приватбанком

Член совета партии «Движение новых сил» и бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил о блокировках Приватбанком поступающих на счет партии средств.

«Приватбанк, который на сегодняшний день является государственным банком, в нем у нас было три счета, в другом банке мы не успевали открыть счет. <...> Я не понимаю, по чьему указанию Приватбанк блокирует каждую нашу платежку и пожертвование, которые поступают на наш счет», – сказал Сакварелидзе во время прямого эфира в Facebook.

Он уточнил, что их сторонники «жертвуют на рекламу, на бензин, на разные расходы партии», но в итоге «им просто возвращают эти платежи обратно, несмотря на то, что сумма не подпадает под финансовый мониторинг банка».

«На вопрос «а почему вы это делаете?» мы получаем ответ «у нас такое указание от руководства», – рассказал Сакварелидзе.

Напомним, «Приватбанк» был национализирован в 2016 году, а до этого он принадлежал олигарху и экс-губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому.

Ранее телеведущая Тина Канделаки сообщала, что за антироссийскими волнениями в Грузии стоит Саакашвили, спонсором которого является Коломойский. Она отмечала, что «один очень хитрый олигарх использует одного не очень умного грузина».