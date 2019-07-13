Ситтель отреагировала на попадание в базу «Миротворца» из-за телемоста

Российскую телеведущую Марию Ситтель и ее коллегу Андрея Малахова включили в базу данных укрaинского портала «Миротворец» из-за проведения телемоста «Надо поговорить», оргaнизованного каналом «Россия 1».

Украинский ресурс назвал телемост информaционно-пропaгaндистской провокaцией России, передает ФАН.

Изначально его планировали провести с телеканалом NewsOne, однако украинская сторона отказалась из-за угроз журналистам.

Телемост все-таки состоялся 12 июля, а его участникам пришлось приехать из Украины в Москву, некоторые вышли на связь по Skype.

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«В целом очень печально. Потому что более миролюбивой программы, более искренней и душевной, чем та, что вышла вчера вечером на телеканале «Россия 1», я не припомню. И эта программа получилась такой благодаря людям, которые пришли в нашу студию и выступили в ходе прямых включений», – заявила Ситтель.

По ее словам, их с Малаховым попадание в «Миротворец» произошло из-за того, что они показали «людское желание поговорить друг с другом и обняться».

«Хорошо, если за это меня назвали «врагом», то я готова быть в списках этого сайта. Тем более что там весьма неплохая компания собралась. Но люди, формирующие эти списки, никакого отношения к миротворчеству не имеют. Это и горько, и обидно, но такова жизнь», – добавила телеведущая.

В пятницу в эфир телеканала «Россия 1» вышел телемост с российскими и украинскими участниками «Надо поговорить!». Главред RT Маргарита Симоньян призналась, что передача растрогала ее до слез.