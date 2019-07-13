В работе «Билайна» произошел сбой

Российские пользователи жалуются на работу сотового оператора «Билайн», свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Большинство пользователей сообщают о сбое в работе мобильной связи (75% поступающих обращений), сбоя в работе всех сервисов (16%), а 8% жалоб касаются мобильного интернета, сообщается на сайте сервиса.

Чаще всего сообщения о сбое поступают из Москвы и Подмосковья.

Также проблемы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Самаре, Казани, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Смоленске и других.

Представители «Билайна» подтвердили сбой в работе, но заявили о его непродолжительности.

«В настоящий момент технические специалисты заканчивают восстановительные работы. В ближайшее время доступ будет восстановлен в полном объеме», – пояснили в пресс-службе компании.

Также в «Билайн» отметили, что голосовая связь временно предоставляется через партнеров оператора: МТС, «Мегафон» и Tele2.