В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

В последнее десятилетие в Европе стремительно растет уровень заболеваемости сифилисом, такие данные приводятся в исследовании Европейского центра профилактики и контроля заболеваний «Обзор эпидемиологических тенденций (2007-2018 годы)».

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины. Как объясняют ученые, такой показатель связан с однополыми контактами между мужчинами, пишут «Вести».

Так, если в 2010 году сифилисом заражались 4,2 человека на 100 тыс. населения, то в 2017 году этот показатель составил 7,1 (общее число зараженных – 260 тыс. человек).

Впервые с 2000 года заболеваемость сифилисом оказалась выше заболеваемости ВИЧ, констатировали исследователи.

При этом в России уровень заболеваемости снижается. В 2004 году насчитывалось почти 80 случаев на 100-тысячное население, то в 2014-м – 25 случаев.

Инфицирование происходит не только половым путем – также возможно заражение персонала больниц и лабораторий, пациентов при переливании крови. Диагностика и лечение сифилиса антибиотиками в наши дни доступны и эффективны.

Ранее было названо официальное число ВИЧ-инфицированных в России.