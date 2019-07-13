В Петербурге стартовал фестиваль «Кинолес»

В Санкт-Петербурге стартовал IV фестиваль живого кино «Кинолес», в рамках которого зрителям будут продемонстрированы российские короткометражные фильмы, уже признанные аудиторией.

Событие проходит в Петербурге уже в четвертый раз: в этом году в поселке Ольгино с 12 по 14 июля. Гости фестиваля смогут соприкоснуться с киноиндустрией, поучаствовать в мастер-классах и даже снять свой фильм, сообщает ТАСС.

Фестиваль проводится по инициативе Молодежного центра союза кинематографистов Северной столицы. Участниками события являются молодые российские режиссеры, которые демонстрируют свои короткометражные ленты.

«Миссия нашего фестиваля заключается в том, чтобы донести до зрителя, что есть начинающие молодые режиссеры, они снимают хорошее кино, которое интересно смотреть», – заявил на пресс-конференции арт-директор фестиваля Николай Котяж.

В основную программу смотра войдут 14 короткометражных игровых фильмов, уже отмеченных различными наградами. Показы всех картин проходят под открытым небом.

В частности, в программе фестиваля можно увидеть участника Каннского кинофестиваля – фильм «Трамвай» Юлии Трофимовой.

Также гостям фестиваля предлагается снять собственное короткометражное кино в течение 24 часов. Победителя определит судейское и зрительское голосование.

Итоги «Кинолеса» будут подведены 14 июля, а по окончании церемонии закрытия гости смогут увидеть ленты – победители фестиваля.