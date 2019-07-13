В Петербурге стартовал фестиваль «Кинолес»

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13 июля, суббота  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
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По свободе слова в Киеве ударили гранатой

Организаторы нападения преследовали цель запугать журналистовФото: 112 Украина/youtube
За неделю до выборов в Верховную раду в Киеве совершено вооруженное нападение на один из самых популярных новостных телеканалов «112 Украина». Двое неизвестных выстрелили по офису канала из гранатомета. Произошедшее назвали терактом, к расследованию подключалась СБУ. Кому выгодно запугивание журналистов и чего добиваются организаторы этого нападения? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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            В Петербурге стартовал фестиваль «Кинолес»

            13 июля 2019, 18:10

            Текст: Антон Никитин

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            В Санкт-Петербурге стартовал IV фестиваль живого кино «Кинолес», в рамках которого зрителям будут продемонстрированы российские короткометражные фильмы, уже признанные аудиторией.

            Событие проходит в Петербурге уже в четвертый раз: в этом году в поселке Ольгино с 12 по 14 июля. Гости фестиваля смогут соприкоснуться с киноиндустрией, поучаствовать в мастер-классах и даже снять свой фильм, сообщает ТАСС.

            Фестиваль проводится по инициативе Молодежного центра союза кинематографистов Северной столицы. Участниками события являются молодые российские режиссеры, которые демонстрируют свои короткометражные ленты.

            «Миссия нашего фестиваля заключается в том, чтобы донести до зрителя, что есть начинающие молодые режиссеры, они снимают хорошее кино, которое интересно смотреть», – заявил на пресс-конференции арт-директор фестиваля Николай Котяж.

            В основную программу смотра войдут 14 короткометражных игровых фильмов, уже отмеченных различными наградами. Показы всех картин проходят под открытым небом.

            В частности, в программе фестиваля можно увидеть участника Каннского кинофестиваля – фильм «Трамвай» Юлии Трофимовой.

            Также гостям фестиваля предлагается снять собственное короткометражное кино в течение 24 часов. Победителя определит судейское и зрительское голосование.

            Итоги «Кинолеса» будут подведены 14 июля, а по окончании церемонии закрытия гости смогут увидеть ленты – победители фестиваля.


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