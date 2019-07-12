Росархив признал потерю документов из-за пожара

В Росархиве заявили, что при тушении пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве могли пострадать около 200 единиц хранения.

Глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов заявил, что пока у него нет информации, что конкретно горело в здании, однако он признал, что при тушении были залиты документы, которые теперь придется восстанавливать, сообщает «Интерфакс».

На вопрос, какой объем архива пострадал, он ответил, что в данный момент «речь идет о порядка двухсот единиц хранения».

Напомним, в пятницу произошел пожар в здании РГАЛИ. Позже сообщалось, что документы не сгорели.