Документы Госархива уцелели во время пожара

Документы в ходе пожара в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) не сгорели, бумаги, которые намокли при тушении, доставят в морозильные камеры для восстановления, об этом сообщил глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.

«Мы отделались малой кровью, ничего, слава богу, не сгорело, но при тушении пожара водой в одном из хранилищ часть документов госучреждений подмокли. Мы их переправим в морозильные камеры сегодня или завтра утром. А потом у нас есть специальная технология, это когда воду вытаскивают из бумаги. Эта дорогая техника, которую мы приобрели лет 8 назад. Документы помещают в вакуум, который медленно высасывает влагу», – пояснил глава Росархива, передает РИА «Новости».

Напомним, пожар в РГАЛИ произошел днем в пятницу. Во время ЧП из здания были эвакуированы около 100 человек.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) является крупнейшим в России хранилищем, в котором находятся материалы по истории искусства.