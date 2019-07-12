Упавшая в канализацию девушка исчезла в Москве

Во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку в Москве 26-летняя девушка упала в водосточную канализацию и пропала.

Девушка провалилась в водосток на глазах у друзей, однако они не смогли ее вытащить. Инцидент произошел еще 30 июня, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Москвы, передает «Российская газета».

После этого сотрудники «Мосводостока» и «Мосводоканала» проверили подземелье с помощью спецтехники, но девушку не нашли.

В итоге СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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