Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с мошенниками

Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым людям, как не стать жертвами мошенников.

«С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг (массаж, пилинг, уход за волосами) с настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации косметики с «исключительными» свойствами. Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там рекомендовали также не подписывать документы, предварительно не прочитав их и не поняв содержание, с осторожностью приобретать продукты и мелкую бытовую технику у людей, занимающихся квартирной торговлей, не отдавать в руки чужим свой паспорт, не называть данные банковской карты.



«Если Вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте по указанному в СМС номеру! Чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на вашей банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через банкомат или онлайн-банк», – посоветовали в Роспотребнадзоре.



Еще одним видом обмана в ведомстве назвали проникновение в дома пожилых людей мошенников, работающих под видом работников госслужб, которые сообщают о надбавке к пенсии или перерасчете квартплаты.



В ведомстве рекомендовали также жертвам мошенников обращаться в Роспотребнадзор.

Напомним, 9 июля Центробанк назвал основные способы хищения денег с банковских счетов и обвинил россиян в беспечности.