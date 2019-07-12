Петербуржцам по опыту Москвы предложат проголосовать на дачных избирательных участках

«Дачные» участки организуются не в попытке собрать побольше голосов, а для удобства избирателей, которые летом в выходной день традиционно отправляются на отдых за город», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал инициативу организовать для избирателей возможность проголосовать на участках за пределами территории Петербурга.

«В больших городах, особенно в осенне-летний сезон, да еще и в выходной день, часть людей традиционно уезжает за город. Пока не заработала система электронного голосования, единственный способ дать людям возможность проголосовать – это, что называется, привезти избирательный участок ним, – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. – Эта система была успешно опробована на выборах мэра Москвы в 2018 году. Там было более 200 пунктов, причем не только в Подмосковье, а еще в Тульской, Владимирской и Калужской областях. Это был эксперимент в плане технического обеспечения, чтобы голосование было качественным, легитимным по всем процедурам – как с учетом бюллетеней, так и с учетом избирателей».

Накануне стало известно, что горизбирком Санкт-Петербурга создаст к выборам губернатора втрое больше участков для голосования за пределами города, чем планировалось. На заседании в четверг было принято решение увеличить количество избирательных участков с 33 до 92 пунктов, пишет Neva.Today.

Под Петербургом откроется 72 избирательных участка, еще 30 – в деревнях и поселках Псковской области.

По словам эксперта, организация голосования на «дачных» участках в Ленобласти – это проба московского опыта, такая же попытка расширить возможность людей проголосовать за своего кандидата. Если разрабатываемую в настоящее время систему электронного голосования пока невозможно оформить законодательно и подключить к выборам губернатора Санкт-Петербурга, то в случае с голосованием на «дачных» участках таких проблем нет, отметил Петр Кирьян.

«Согласно результатам открытого социологического опроса, проведенного среди граждан Санкт-Петербурга, был сделан вывод, что петербуржцам инициатива об организации голосования на «дачных» участках очень даже импонирует. Важный момент, что это скорее шаг навстречу избирателям, чем попытка собрать дополнительные голоса», – констатировал собеседник.

Если вернуться к итогам прошлогодних выборов мэра Москвы, никакого серьезного влияния на результаты – ни в плане явки, ни в плане результатов голосования, ни в плане расширения возможностей какой-то политической силы собрать проценты – эксперимент с голосованием на дачных участках не принес, отметил эксперт.

«Сейчас какая-то часть жителей Питера предоставленной возможностью воспользуется, а в дальнейшем все-таки будет внедрено электронное голосование», – сказал Петр Кирьян.

Что касается нарушений в процессе голосования на «дачных» избирательных участках, то если судить по итогам московских выборов, никаких значительных проблем зафиксировано не было, напомнил собеседник.

«Я думаю, что и в случае с голосованием на выборах губернатора Санкт-Петербурга проблем не возникнет. Если вы посмотрите правоприменительную практику, граждане, которые включены в состав ТИКа (территориальной избирательной комиссии) или работают на избирательном участке, несут прямую ответственность за нарушения и в судебном порядке получают от прокуратуры должные взыскания. Эта практика будет и дальше распространяться, поэтому у ТИКов и конкретных членов избирательной комиссии на участке очень мало стимулов попытаться что-то такое нарушить, – подчеркнул эксперт. – Даже если очень захотеть изменить баланс в пользу кого-то из кандидатов или попытаться повлиять на подсчет голосов, сделать это будет очень сложно. Электронная система подсчета протоколов, как это показали выборы в Москве, выявляет такие аномалии, как говорится, на раз-два».