Петербуржцам по опыту Москвы предложат проголосовать на дачных избирательных участках

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12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
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Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    Что сделал бы с грузинами Гитлер

    Китайская угроза для России – это миф

    Как Россия спасала Грузию

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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
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            Петербуржцам по опыту Москвы предложат проголосовать на дачных избирательных участках

            12 июля 2019, 14:00

            Текст: Олег Исайченко

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            «Дачные» участки организуются не в попытке собрать побольше голосов, а для удобства избирателей, которые летом в выходной день традиционно отправляются на отдых за город», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал инициативу организовать для избирателей возможность проголосовать на участках за пределами территории Петербурга.

            «В больших городах, особенно в осенне-летний сезон, да еще и в выходной день, часть людей традиционно уезжает за город. Пока не заработала система электронного голосования, единственный способ дать людям возможность проголосовать – это, что называется, привезти избирательный участок ним, – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. – Эта система была успешно опробована на выборах мэра Москвы в 2018 году. Там было более 200 пунктов, причем не только в Подмосковье, а еще в Тульской, Владимирской и Калужской областях. Это был эксперимент в плане технического обеспечения, чтобы голосование было качественным, легитимным по всем процедурам – как с учетом бюллетеней, так и с учетом избирателей».

            Накануне стало известно, что горизбирком Санкт-Петербурга создаст к выборам губернатора втрое больше участков для голосования за пределами города, чем планировалось. На заседании в четверг было принято решение увеличить количество избирательных участков с 33 до 92 пунктов, пишет Neva.Today.

            Под Петербургом откроется 72 избирательных участка, еще 30 – в деревнях и поселках Псковской области.

            По словам эксперта, организация голосования на «дачных» участках в Ленобласти – это проба московского опыта, такая же попытка расширить возможность людей проголосовать за своего кандидата. Если разрабатываемую в настоящее время систему электронного голосования пока невозможно оформить законодательно и подключить к выборам губернатора Санкт-Петербурга, то в случае с голосованием на «дачных» участках таких проблем нет, отметил Петр Кирьян.

            «Согласно результатам открытого социологического опроса, проведенного среди граждан Санкт-Петербурга, был сделан вывод, что петербуржцам инициатива об организации голосования на «дачных» участках очень даже импонирует. Важный момент, что это скорее шаг навстречу избирателям, чем попытка собрать дополнительные голоса», – констатировал собеседник.

            Если вернуться к итогам прошлогодних выборов мэра Москвы, никакого серьезного влияния на результаты – ни в плане явки, ни в плане результатов голосования, ни в плане расширения возможностей какой-то политической силы собрать проценты – эксперимент с голосованием на дачных участках не принес, отметил эксперт.

            «Сейчас какая-то часть жителей Питера предоставленной возможностью воспользуется, а в дальнейшем все-таки будет внедрено электронное голосование», – сказал Петр Кирьян.

            Что касается нарушений в процессе голосования на «дачных» избирательных участках, то если судить по итогам московских выборов, никаких значительных проблем зафиксировано не было, напомнил собеседник.

            «Я думаю, что и в случае с голосованием на выборах губернатора Санкт-Петербурга проблем не возникнет. Если вы посмотрите правоприменительную практику, граждане, которые включены в состав ТИКа (территориальной избирательной комиссии) или работают на избирательном участке, несут прямую ответственность за нарушения и в судебном порядке получают от прокуратуры должные взыскания. Эта практика будет и дальше распространяться, поэтому у ТИКов и конкретных членов избирательной комиссии на участке очень мало стимулов попытаться что-то такое нарушить, – подчеркнул эксперт. – Даже если очень захотеть изменить баланс в пользу кого-то из кандидатов или попытаться повлиять на подсчет голосов, сделать это будет очень сложно. Электронная система подсчета протоколов, как это показали выборы в Москве, выявляет такие аномалии, как говорится, на раз-два».


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