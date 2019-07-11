Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение во взяточничестве

Десяти должностным лицам Домодедовской таможни ФТС России предъявили обвинение во взяточничестве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Среди фигурантов уголовных дел оказались «заместители начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и № 4 таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни ФТС России Константин Баграев и Олег Шевченко, а также восемь таможенных инспекторов».

На сайте СК сообщается, что в общей сложности им инкриминируется совершение шести преступлений, которые предусмотрены ст. 290 УК РФ (получение взятки). Сотрудники таможни получали взятки за помощь лицам, нарушающим законодательство в части декларирования товаров и денежных средств.

«По данным следствия, в марте 2019 года сотрудники таможни выявили факт прохода по «зеленому коридору» двух граждан, которые при себе имели валюту сверх нормы, не подлежащей таможенному декларированию. Баграев получил взятку за внесение в протокол об административном правонарушении заведомо ложных сведений о сумме незадекларированных денежных средств в отношении мужчины и несоставление протокола об административном правонарушении в отношении его супруги», – говорится в сообщении пресс-службы СК.

«По другому эпизоду преступной деятельности сотрудники таможни получили от женщины, прилетевшей из Парижа, взятку за сокрытие от таможенного досмотра ювелирных изделий и драгоценных металлов без проведения по ним товароведческой экспертизы и освобождение ее тем самым от возможного привлечения к административной или уголовной ответственности», – добавили в пресс-службе.

Таким образом с ноября 2018 года по март 2019 года обвиняемые «получали взятки в размере от 1 до 3 тыс. долларов».

Ранее задержанным по делу о взяточничестве сотрудникам Домодедовской таможни избрали меру пресечения.