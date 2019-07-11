Врио губернатора Курской области оценил предложение снести памятник в Прохоровке

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт прокомментировал предложение немецкого журналиста снести памятник Победы в Прохоровке.

В Курске проходит всероссийское совещание руководителей ветеранских организаций: ветераны ВОВ, локальных конфликтов, военнослужащие в запасе, руководители поисковых движений обсуждают подготовку к предстоящему празднованию 75-тилетия победы в Великой Отечественной войне, сообщает Smnews.

Открывая семинар, Роман Старовойт в окружении ветеранов сообщил, что среди курян нет ни одного человека, кто бы усомнился в исторических фактах ВОВ, которые мы обязаны передать следующим поколениям.

Упомянув инцидент с немецким журналистом, Старовойт даже не назвал его имени, отметив, что и человеком его назвать «язык не поворачивается»:

«Он представил якобы информацию, которая опровергает истинное положение дел, истинные факты по случаю танкового сражения на Прохоровском поле – южный фас Курской дуги. Нас, курян, это вчерашнее событие просто потрясло до глубины души! Прямо хочется взять его за шкирку, прошу прощения, сюда привезти, показать, как все это было. Поучаствовал бы он в раскопках, которые наши поисковики проводят, посмотрел бы он на расплавленный метал, что изымается из земли... Мне кажется, после этого он бы изменил свою точку зрения. Очевидно это спланированная акция, есть интересанты, и так постепенно вбросами готовят фундамент для нашей молодежи, чтобы переписать историю. Я уверен, что наша активная жизненная позиция, то чем мы занимаемся, и истинная правда не позволит переписать историю. Мы с честью и глубоким уважением будем относиться ко всем ветераном, поддерживать их и свято чтить их светлую память!»