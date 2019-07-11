Молодые ученые Татарстана получили госпремию за инженерные достижения

Академия наук Татарстана сообщила о вручении трем молодым ученым государственной премии республики за достижения в области инженерных наук.

«На заседании президиума Академии наук Республики Татарстан состоялось вручение Государственной премии Татарстана им. ак. В.Е. Алемасова молодым ученым. В 2019 году на конкурс было подано 17 работ из разных областей инженерных наук», – передает РИА «Новости» сообщение АН РТ.

Сообщается, что доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей института транспортных сооружений Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Ленар Мавлиев получил премию за вклад в развитие в Татарстане технологии дорожного строительства из доступного местного укрепленного минерального сырья и отходов промышленности.



Заведующий лабораторией аддитивных технологий строительного производства КГАСУ Рустем Мухаметрахимов получил награду за исследование и разработку новых композиционных материалов и модифицированных дисперсно-армированных бетонов для аддитивного производства в строительстве.



Инженер-конструктор отдела расчетов опытно-конструкторского бюро ПАО «Казанский вертолетный завод» Айрат Сафиуллин отмечен за решение вопросов обеспечения выживаемости и травмобезопасности пассажиров и экипажей летательных аппаратов при вынужденной аварийной посадке на водную поверхность.