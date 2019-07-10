Врачи оценили состояние вызволенных из иракских тюрем российских детей

В Минздраве рассказали о состоянии российских детей, эвакуированных из Багдада в Москву.

«По информации сотрудников Минздрава России и врачей Всероссийского центра медицины катастроф Минздрава (ВЦМК) России, которые сопровождали детей из Республики Ирак, маленькие пациенты перенесли полет хорошо, состояние у всех стабильное», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В эвакуации участвовали бригада специалистов-медиков ВЦМК «Защита», НМИЦ здоровья детей, Московского НИИ психиатрии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского, Российского центра судебно-медицинской экспертизы, а также сотрудники Минздрава России.

В среду спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву группу из 33 российских детей, матери которых находятся в иракских тюрьмах за участие в террористических организациях.