Глава ГМЦ Росстата уволился после скандала с досрочной публикацией данных об инфляции

Руководитель ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ГМЦ Росстата) уволился со своей должности после почти 20 лет работы после досрочной публикации данных об инфляции.

«Министр (Минэкономразвития Максим Орешкин) утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП ГМЦ Росстата, принявшего решение об увольнении по собственному желанию. Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минэкономразвития.

После того, как данные об инфляции в России появились на сайте Центробанка 8 июля до 15.00 вместо их открытия для рынка в 16.00, Орешкин назвал такую ситуацию совершенно недопустимой и попросил Росстат о проведении служебного расследования.

Отмечается, что такая ситуация происходила и раньше с частотой примерно 1-2 раза в год.

Напомним, Росстат объяснил опубликованную раньше времени информацию, которую использовал ЦБ, виной «одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Центральную базу статистических данных до ее окончательного подтверждения».