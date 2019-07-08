Росстат объяснился за опубликованные раньше времени данные по инфляции

В Росстате сообщили, что вина за досрочную публикацию данных по инфляции за июнь лежит на одном из подведомственных учреждений.

В ведомстве сообщили, что Росстат создаст регламент опубликования данных для предотвращения сбоев в работе, передает ТАСС.

Ранее Центробанк со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что опубликование данных раньше времени недопустимо и поручил провести проверку по этому факту.