Орешкин назвал недопустимым преждевременную публикацию данных по инфляции

Министр экономического развития Максим Орешкин дал поручение Росстату и Центробанку провести служебное расследование из-за опубликованных раньше времени данных по инфляции.

Центробанк в понедельник со ссылкой на Росстат заявил, что инфляция в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. Официальная статистика Росстата публикуется в регламентированное время, данные за июнь по инфляции еще не были опубликованы.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», – сказал Орешкин, передает РИА «Новости».