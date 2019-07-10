Очевидцы: Пилот летевшего в Москву самолета вышел в салон и упал в проходе

Пассажиры самолета Тиват – Москва компании Montenegro Airlines рассказали о происходящем на борту, когда пилот потерял сознание.

«При снижении самолета его резко накренило, потом из кабины вышел первый пилот и упал в проходе (это мы потом поняли, что это первый пилот был), стюарды стали искать доктора по салону, но таковых не оказалось. Лицо упавшего пилота стало синеть, потом подбежала девочка», – передает 360tv слова пассажирки.

По ее словам, эта девушка оказала пилоту первую помощь.

При этом другая пассажирка – Татьяна Смирнова – сообщила, что в аптечке, которую дали 19-летней девушке, не оказалось самых необходимых лекарств.

«Все прошло успешно. Она молодец большой, потому что в аптечке почему-то не было простейших лекарств типа валидола», – описала ситуацию Смирнова.

По ее словам, обстановка на борту при экстренной посадке была нервная.

«Сначала было страшно. Мы немножко вильнули хвостом. Я почувствовала паническую атаку, но ничего», – добавила пассажирка.

Она сообщила, что в итоге посадка прошла успешно, второй пилот справился со своей задачей и «заслужил аплодисменты пассажиров».

Ранее сообщалось, что самолет Тиват – Москва экстренно сел в Калуге из-за обморока у первого пилота.