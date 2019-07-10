Самолет из Черногории экстренно сел в Калуге из-за обморока пилота

В авиационных службах сообщили, что самолет авиакомпании «Монтенегро Эйрлайнс», летевший из Черногории в Москву, экстренно сел в Калуге из-за обморока у первого пилота.

«При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту», – передает ТАСС слова источника.

Он отметил, что посадка прошла штатно, никто не пострадал, состояние пилота уточняется.



По данным интернет-ресурса flightradar24, рейс выполнялся на самолете Фоккер-100.

Напомним, в мае 2018 года во время перелета в Египет умер капитан российского самолета Ан-12 корпорации «Миг» (военные); экипажу удалось посадить судно в аэропорту Хургады.