Стало известно о драке на границе России и Грузии

Рядом с границей России и Грузии произошла драка, в которой пострадали армянские дальнобойщики, перевозившие из России пшеницу.

О двух пострадавших жителях Армении во время драки с неизвестными посольство страны сообщило МВД Грузии, передает Sputnik.

Инцидент произошел между поселком Степанцминда и КПП «Казбеги – Верхний Ларс», следует из сообщения посольства Армении. Отмечается, что конфликт случился на бытовой почве. Во время него также оказались повреждены грузовые машины, на которых доставлялась пшеница.

«Один из водителей получил перелом руки, ему была оказана первая медицинская помощь, и он отправился в Армению. Его грузовик также уже в Армении. Другой водитель после инцидента сумел самостоятельно управлять своим грузовиком и уже пересек грузино-армянскую границу», – говорится в сообщении диппредставительства.

МИД Грузии заверил, что предпримет все необходимые меры в сложившейся ситуации, а виновные будут наказаны.

Напомним, россиянин и грузин погибли, а еще три человека получили ранения во время драки в Стамбуле.