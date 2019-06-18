Стали известны подробности столкновения россиян и грузин в Стамбуле

В результате драки в Стамбуле погибли россиянин и грузин, еще трое получили ранения разной степени тяжести, пишут СМИ.

На месте преступления был найден пистолет с глушителем и ножи, сообщает «Коммерсант». По тем же данным, причиной конфликта послужил конфликт интересов по мелкому бизнесу.

Россиянин якобы погиб от огнестрельного ранения в брюшную полость, другой гражданин России попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением, сообщает издание.

По этим сведениям, 56-летний гражданин Грузии умер по дороге в больницу от ранения в голову.

Издание уточняет, что россияне, участвовавшие в конфликте якобы являются уроженцами Кавказа.

Стоит отметить, что, по данным генконсульства России в Стамбуле, россиянин получил ножевое ранение и сумел выжить.