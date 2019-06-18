Россиянин в Турции получил ножевое ранение

Гражданин России был ранен во время конфликта с применением оружия в одном из районов Стамбула, об этом сообщило генконсульство России в городе.

«Согласно имеющейся информации, в офисе логистической компании, расположенной в стамбульском районе Фатих, произошла ссора, которая привела к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия. Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности», – сообщили в консульстве, передает ТАСС.

Там отметили, что в результате конфликта гражданин Грузии скончался от огнестрельного ранения.

«Местные правоохранительные органы проводят следственные действия. Генконсульство России в Стамбуле находится в постоянном контакте с полицией по данному происшествию», – подчеркнули в диппредставительстве.

В начале мая в турецком городе Фетхие погиб российский парапланерист Андрей Куринин, совершивший прыжок с парапланом без инструктора.