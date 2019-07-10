Новый Орлеан снова затопило

В американском Новом Орлеане, который в 2005 году оказался затоплен разрушительным ураганом «Катрина», снова наводнение – из-за ливней улицы почти на метр залило водой, сообщают СМИ.

Утром в среду на Новый Орлеан обрушились сильные грозы, которые вызвали уличное наводнение, пишет NOLA.com.

К 9.30 по местному времени (17.30 мск) власти сообщили, что наводнения на улицах города были зафиксированы в трех районах города.

Magazine Street is really flooded right now. This video of kayakers was taken near @TraceysNola at the corner of Magazine Street and Washington Avenue. @NOLAnews pic.twitter.com/u76hwdVgNF — Della Hasselle (@dellahasselle) 10 июля 2019 г.

Синоптики прогнозируют, что сильный дождь может вызвать наводнения в еще 14 районах города. В ряде районов города уже образовались реки и озера, которые затопили машины. Автобусы и трамваи ушли в депо на время наводнения, сообщает портал. Также закрыты все помещения публичной библиотеки Нового Орлеана и мэрия города, большинству чиновников разрешили остаться дома.

Метеорологи также предупредили горожан об угрозе торнадо.