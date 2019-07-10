В центре Луганска прогремел взрыв

В районе центрального рынка Луганска прогремел взрыв, ЧП произошло в неэксплуатируемом многоэтажном здании.

«Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. На месте работают представители МЧС и кинологи МВД Луганской народной республики», – говорится в сообщении «Луганскинформцентра».

Отмечается, что взрыв произошел в здании на улице Магнитогорской. В МЧС уточнили, что взрыв не спровоцировал возгорание.

Ранее в июле сообщалось, что на территории лесничества в Луганской области вспыхнул пожар, огонь распространился на заминированной территории.