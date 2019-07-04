Заминированный лес загорелся в Донбассе

Пожар вспыхнул на территории лесничества в Луганской области, горит лесная подстилка на заминированной территории, уже произошел взрыв, один человек ранен, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В госслужбе сообщили, что «возле села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 гектаров», однако «тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована», передает РИА «Новости».

Возгорание произошло в среду.

Сообщается, что во время работ по локализации пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист.

Специалисты проводят работы по разминированию местности. По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) четверга на место пожара направили 110 человек и 15 единиц техники, в том числе взрывотехников.