Муж подозреваемой в хищении башкирской кассирши задержан

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной из Башкирии, подозреваемой в хищении 20 млн рублей из банка, был задержан полицейскими, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«В аэропорту Уфы задержали мужа кассирши Марата Хайруллина. Он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале, зная, что он прилетит из столицы. С задержанным проводятся следственные мероприятия», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее у правоохранителей была возможность задержать Хайруллина, но его отпустили домой, добавил источник. Тогда было неясно, какую роль он сыграл в похищении денег, отметил собеседник.

Уточняется, что на тот момент муж кассирши был в статусе свидетеля.

Напомним, в июле была задержана кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн рублей в банке Салавата. Ее супруг заявил, что проиграл похищенные деньги в азартные игры. Он попросил россиян пожертвовать ему необходимую сумму.

Также деньги для семьи Хайруллиных начали собирать в соцсетях.