Саакашвили напомнили, как он говорил о Сухуми вне состава Грузии

В соцсетях Грузии в среду экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили напомнили о встрече со сторонниками 2 мая 2012 года, во время которой тогдашний глава государства говорил, что Сухуми (грузинское написание столицы Абхазии) «не был в составе Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В Сухуми не был слышен грузинский язык. О Сухуми не писались песни на грузинском языке. Не был Сухуми в составе Грузии», – в частности, говорит Саакашвили.

Нынешним властям Грузии нужно знать историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить отношения с ними сейчас, заявил накануне президент России Владимир Путин.

«При помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом», – сказал Путин.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ответ заявил, что «настанет день, когда мы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями вместе построим единое, сильное государство».

Глава грузинского кабмина не согласился с историческим экскурсом президента России, сказав, что «факты интерпретируются фундаментально неверно».

Отметим, что накануне российский президент выступил против введения санкций в отношении Грузии после высказываний телеведущего Георгия Габунии.

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