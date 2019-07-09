Путин призвал власти Грузии изучить историю отношений с народами Абхазии и Осетии

Нынешним властям Грузии нужно знать историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить отношения с ними сейчас, заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что при развале Российской Империи Грузия пыталась поглотить Абхазию, и тогда образовалось Независимое грузинское государство, передает РИА «Новости».

«И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом», – сказал Путин.

Он добавил, что это «хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям».

«Нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии», – заявил Путин.

Напомним, Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии после высказываний телеведущего Георгия Габунии.

Вопрос новых санкций в Госдуме подняли после того, как 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

В воскресенье в ОБСЕ приняли резолюцию с призывом к России отменить признание Южной Осетии и Абхазии.