Власти Ирана назвали условие отказа от обладания ядерным оружием

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал условие, при котором Тегеран готов был бы отказаться от обладания ядерным оружием.

По словам главы Организации по атомной энергии Ирана, «решение может основываться на отмене всех американских санкций – при одновременном отказе Ирана от производства, накопления и использования ядерного оружия», передает ТАСС.

Али Акбар Салехи напомнил в этой связи о фетве 2009 года духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, содержащей такие положения относительно ядерного оружия. По мнению Салехи, предлагаемый теперь Ираном путь решения проблемы «не потребует проведения прямых переговоров».

По словам иранского политика, этот вариант «может позволить проложить путь к будущему, создать надежду на возрождение доверия, потерянного в периоды предыдущих десятилетий».

«Дальнейшее продолжение нынешней подлинно катастрофической ситуации приведет к крайне серьезным последствиям, к возможности возникновения которых Иран относится отрицательно», – отметил глава Организации по атомной энергии Ирана в интервью французскому изданию Le Figar.

Напомним, в мае прошлого года Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном.

В мае этого года Иран на фоне новых угроз со стороны США заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке. В результате к 1 июля Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана, ограниченного ядерной сделкой на уровне 300 кг.

8 июля Иран возобновил обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, а также объявил о готовности начать производство оружейного урана.

Также в Тегеране предупредили о намерении сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней.

В МИД России подчеркивали, что превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана вызвано санкциями США и решением «одной из сторон» выйти от соглашения.

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