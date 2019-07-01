Увеличилось количество погибших при наводнении в Иркутской области

По неофициальным данным, количество погибших во время паводка в Иркутской области увеличилось до 14 человек.

Также неизвестна судьба еще 13 человек, в том числе одного ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее официально сообщалось о 12 погибших.

Напомним, в зону затопления в Иркутской области прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа для расчистки затопленных районов, эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи, также в район ЧС начала поступать экстренная помощь.