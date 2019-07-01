Япония дала оценку встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал состоявшиеся в воскресенье переговоры американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Абэ выразил надежду, что встреча Трампа и Ким Чен Ына способствует возобновлению переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Токио поддерживает переговорный процесс между США и КНДР.

«Мы надеемся, что эта встреча продвинет его (вопрос денуклеаризации Корейского полуострова – прим. ВЗГЛЯД) вперед», – цитирует Абэ The Japan Times.

Напомним, Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. В Северной Корее встречу двух лидеров назвали «исторической» и «удивительной».

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