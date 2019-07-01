Предельную сумму долга по потребительским кредитам решено ограничить

С 1 июля в России вступает в силу новый этап ограничения предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года.

По новым правилам, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита или займа сроком до одного года не сможет превысить сам долг более чем в два раза. Если данный лимит будет достигнут, банки и МФО обязаны прекратить начисление процентов, штрафов и других платежей, передает РИА «Новости».

Кроме того, новые правила коснуться и ежедневной процентной ставки. Она должны находиться на уровне 1%. Также будет устанавливаться предельное значение полной стоимости кредита или займа. По данным ЦБ данное ограничение актуально для «займов до зарплаты». Теперь их предельная стоимость на срок не более года не превысит 365%.

Напомним, ограничить ставки по потребительским кредитам предложил ЦБ, а в декабре 2018 года Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Газета ВЗГЛЯД писала о закредитованности россиян, разбирая, не навредит ли это всей российской экономике.