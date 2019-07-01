У отелей закончилось время на получение звезд

С понедельника отели в России начнут штрафовать за отсутствие «звездности», сообщают информационные агентства.

Свидетельство о категории «звездности» должны получить отели с более чем 50 номерами, передает РИА «Новости».

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц по «звездности».