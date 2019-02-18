Медведев обязал российские отели классифицироваться по звездности

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, теперь все отели должны будут получить звезды.

«Я утвердил положение о классификации гостиниц. Теперь все отели должны будут получать эти так называемые звезды, причем в обязательном порядке», – сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что ранее эти обозначения присваивались заведениями самостоятельно.

«Кто хотел, рисовал себе эти звезды, причем вне зависимости от реальных услуг, которые они оказывают, зачастую. Сейчас это должно быть приведено в соответствие с этим документом и развиваться на базе нормативных требований», – заявил глава правительства.