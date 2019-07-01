На сайте G20 Курилы включили в состав Японии

Четыре острова Курильской гряды в видеоролике, опубликованном на официальном сайте G20, включены в состав Японии.

Видео посвящено Осаке, месту проведения саммита G20. Ролик опубликован на сайте G20 и на YouTube-канале главы японского правительства Синдзо Абэ, передает РИА «Новости».

Ролик включает в себя кадры с картой Японии, на которой Курилы обозначены как японская территория.

22 июня глава российского государства Владимир Путин заявил, что флаг России над Курилами не будет спущен.

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