Путин пообещал, что российский флаг над Курилами не будет спущен

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, российский флаг над Курилами не будет спущен.

Путин сказал в ответ на соответствующий вопрос ведущего программы «Вести в субботу» Сергея Брилева на телеканале «Россия 1», что «таких планов у нас нет», передает РИА «Новости».

«У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все эти программы будут реализовываться», – также заверил президент

Он добавил, что «мы будем развивать там инфраструктуру», и напомнил об открытом недавно новом аэропорте, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Япония решила отложить заключение мирного договора с Россией.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос территориального размежевания с Токио может быть рассмотрен только после подписания мирного договора.

Министр подчеркивал, что Москва не давала оснований заявлять о том, что мирный договор будет заключен на японских условиях.

Он также уточнял, что Россия готова подписать мирный договор с Токио, но не такой, как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях.