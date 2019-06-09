Захарова назвала страшную проблему современного мира

Тот факт, что деньги в современном мире стали своего рода религией, является большой проблемой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В нашем мире деньги тоже стали религией. (…) Во многом деньги попрали даже материальный мир. Они просто стали религией. И вот это проблема, вот это страшно», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью дипломата телеканалу «Спас».

Захарова отметила, что у многих современных людей есть ложное ощущение, будто деньги «решают все проблемы». Потому, указала она, для многих людей, особенно для молодежи, это является самоцелью, однако на самом деле это не так.

Представитель внешнеполитического ведомства рассказала о знакомстве с людьми, не испытывающих финансовых проблем. «Есть люди, которые производят эти самые деньги в большом количестве – делают это по-разному, бизнес и так далее. У них такие же проблемы, как и у тех, у кого их (денег) нет. А иногда их проблемы намного сильнее, потому что у них нет иллюзий, что деньги могут их решать», – рассказала Захарова.

«У тех, у кого (денег) нет или их недостаточно, есть ощущение, что это потому, что материальная сторона их жизни не позволяет их решить. А люди, у которых нет вопросов с материальной стороной – они понимают, что это предел», – добавила она.