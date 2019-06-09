Выборы президента начались в Казахстане

В Казахстане началось голосование на президентских выборах, сообщают информационные агентства.

Большинство избирательных участков закроются в 20.00 (17.00 мск), в четырех областях – на час позже, передает РИА «Новости».

За кресло президента борются семь человек, включая нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева.

Президента в Казахстане избирают на пять лет, минимальный порог явки не предусмотрен.

Отметим, что старшая дочь Назарбаева Дарига не примет участие в выборах.