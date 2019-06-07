Задержка вылета из Пулково привела к обморокам

Самолет авиакомпании «Россия» вылетел в Симферополь из Санкт-Петербурга с почти трехчасовой задержкой, сообщают СМИ.

Как следует из данных аэропорта Пулково, самолет вылетел в 21.59 с задержкой в 2 часа 39 минут (по другим сообщениям – в 21.10). Посадка началась еще 18.20, так что почти два часа пассажиры находились в разогретом жарой самолете, а позднее – на летном поле, пишет «Фонтанка».

Потребовалась помощь медиков, так как сообщалось о вызванных духотой обмороках. Несколько пассажиров заявили, что отказываются от полета.

«Горячность охладила необходимость добывать загруженный в самолет багаж», – сообщает издание.

Авиакомпания возложила ответственность за задержку на аэропорт.