Курский депутат-коммунист лишился мандата из-за 27 незадекларированных квартир

Депутат Курской областной думы от КПРФ Игорь Астапов, не указавший в декларации о доходах покупку супругой 27 квартир, по решению коллег был лишен полномочий.

Вопрос о лишении Астапова депутатского мандата поднимался судом в 2018 году по итогам прокурорской проверки 2017 года, когда было установлено, что депутат не указал в ежегодной декларации о доходах сведения о том, что его супруга приобрела 27 квартир, передает ТАСС.

Как отметил в ходе заседания Курской облдумы председатель комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этике Игорь Зоря, комиссией рекомендовано досрочно прекратить полномочия Астапова во исполнение решения суда.

«Решение принято», – сказал председатель облдумы Николай Жеребилов с учетом голосов 23 человек, выступивших за лишение Астапова депутатских полномочий. Шесть человек высказались против подобного решения, один воздержался.

По словам председателя комитета по правовым вопросам Наталии Соколовой, в данной ситуации за Астаповым также остается право на обжалование решения суда, в том числе, обратившись в Конституционный суд.

Издание «Секунда» сообщает, что в ходе разбирательства в облдуме Астапов просил других депутатов оказать ему поддержку.

«Я убежден в своей правоте. Необходимо оспорить решение в Верховном суде, и я прошу меня поддержать. У нас есть еще 2 месяца. Это очень важно для всех депутатов, для всех депутатов Российской Федерации», – цитирует Астапова портал.

Однопартийцы Астапова посчитали такое решение очень суровым.

«Лишение полномочий – это крайняя мера. Мы просим прокуратуру продумать», – сказал сопартиец Астапова Александр Анпилов.

Однако по словам прокурора Алексея Цуканова, решение суда должно быть исполнено, и это однозначно.

Игорь Астапов демонстративно покинул зал заседаний сразу после оглашения итогов голосования.