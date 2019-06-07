Путин пожелал Симоньян выздоровления

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского экономического форума передал главному редактору телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарите Симоньян наилучшие пожелания.

«Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания», – сказал Путин, комментируя госпитализацию журналистки, передает РИА «Новости».

Напомним, главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян была госпитализирована после общения с подкараулившей ее общественной активисткой Любовью Соболь в редакции «Эха Москвы».

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов принес извинения Симоньян за инцидент с Соболь.

Позднее Симоньян сообщила, что ее выписали из больницы.