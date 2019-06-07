Саакашвили отказался возглавить «Удар» вместе с Кличко

Бывший президент Грузии, экс глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко участвовать в выборах в Верховную раду вместе с его партией «Удар».

«Михаил Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией «Удар», – пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Кличко, комментируя отказ Саакашвили, заявил, что своих политических планов не меняет. «Читаю новости в Facebook по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал… Я политических планов не меняю», – написал Кличко в Facebook.

По мнению Кличко, «в парламент пройти как можно больше демократических сил...достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину».

4 июня лидер «Украинского демократического альянса за реформы» («Удар»), мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить его партию на досрочных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Саакашвили обратился к пользователям соцсетей с вопросом: идти ли ему на выборы с партией «Удар».

Украинский эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД о перспективах Саакашвили на посту лидера «Удар» и оценил его возможный политический союз с Кличко.