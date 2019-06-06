Нефть подорожала более чем на 3%

Рост стоимости нефти марки WTI превысил 3%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость Brent в ходе торгов росла на 2,82% (до 62,33 доллара за баррель), WTI – более чем на 3% (до 53,3 доллара), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters

Рост цен связывают с тем, что США могут отложить введение новых пошлин на товары из Мексики,